Covid | Aniasa | boom noleggio a lungo termine frena acquisto auto

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Labitalia) - La pandemia ha stravolto gli scenari di mobilità, impattando fortemente anche sulle attività diveicoli. Malgrado questo, i cambiamenti in atto non hanno però arrestato il trend che vede sempre piùmobilisti scegliere forme di mobilità pay-per-use rinunciando all'dell': oggi sono oltre 65.000 i privati (senza partita Iva) che si affidano al. E' questa l'istantanea che emerge dall'analisi 'Anche i privati scelgono il' effettuata da, l'Associazione che all'interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, che fornisce uno spaccato dei nuovi scenari di mobilità, proiettati ...

Gli oltre 65mila privati si aggiungono oggi alla restante parte della clientela ormai consolidata: 80.000 aziende, 2.900 PA e circa 70mila partite IVA ...