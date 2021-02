Covid, altri trenta giorni di stop alla mobilità tra Regioni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Stamani in Cdm la proroga di un mese del divieto alla mobilità tra Regioni. Sarà confermata le deroga per le visite ai parenti insieme a 2 figli minori. Da domani in arancione Ancona e altri 19 comuni della provincia. “Con le varianti continuare con le restrizioni è indispensabile“, secondo Speranza. Gelimini assicura alle Regioni decisioni “tempestive ma condivise“. Il tasso di positività nazionale al Covid risale al 5,4%. altri 232 i decessi. A fine marzo l’Italia arriverà a 13 milioni di dosi di vaccino ricevute da inizio campagna, dice Locatelli. Intesa per la partecipazione dei medici di base alle somministrazioni L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Stamani in Cdm la proroga di un mese del divietotra. Sarà confermata le deroga per le visite ai parenti insieme a 2 figli minori. Da domani in arancione Ancona e19 comuni della provincia. “Con le varianti continuare con le restrizioni è indispensabile“, secondo Speranza. Gelimini assicura alledecisioni “tempestive ma condivise“. Il tasso di positività nazionale alrisale al 5,4%.232 i decessi. A fine marzo l’Italia arriverà a 13 milioni di dosi di vaccino ricevute da inizio campagna, dice Locatelli. Intesa per la partecipazione dei medici di base alle somministrazioni L'articolo proviene da Anteprima24.it.

