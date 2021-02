Covid, a Fiumicino vaccini per personale scolastico Lazio: 'Importante per tornare in presenza' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Al via la campagna di vaccinazione anti Covid rivolta agli operatori delle scuole e delle Università e dei servizi per l'infanzia della Regione Lazio, presso l'hub vaccinale di Fiumicino - Lunga Sosta,... Leggi su leggo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Al via la campagna di vaccinazione antirivolta agli operatori delle scuole e delle Università e dei servizi per l'infanzia della Regione, presso l'hub vaccinale di- Lunga Sosta,...

Corriere : Vaccini Covid, a Fiumicino ora i docenti e il personale scolastico - nzingaretti : Ecco il più grande centro in Italia per somministrare i vaccini anti Covid. Si trova all’aeroporto di Fiumicino. At… - ilfattovideo : Covid, al via le vaccinazioni per il personale scolastico del Lazio: lunghe code a Fiumicino – Video - clikservernet : Covid, al via le vaccinazioni per il personale scolastico del Lazio: lunghe code a Fiumicino – Video - Noovyis : (Covid, al via le vaccinazioni per il personale scolastico del Lazio: lunghe code a Fiumicino – Video) Playhitmusi… -