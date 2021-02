Covid | a Bergamo torna la paura Gori | Chiusure selettive per province purché tempestive

(Di lunedì 22 febbraio 2021), 22 febbraio 2021 - Scendono i contagi in Bergamasca, dove il bollettinodi ieri ha fatto registrare 184 nuovi positivi in 24 ore, ma non si allenta il timore di possibili fasce rosse in ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bergamo

Storie passate, ma questa crisi non è cominciata ieri a.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...è tornato dal Belgio dopo il periodo di riabilitazione CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB: sul ..., 22 febbraio 2021 - Scendono i contagi in Bergamasca, dove il bollettinodi ieri ha fatto registrare 184 nuovi positivi in 24 ore, ma non si allenta il timore di possibili fasce rosse in ...Marco Mengoni da brividi canta l'anno che verrà di Lucio Dalla a Bergamo in una piazza ancora vuota in omaggio alle vittime del Covid 19 ...É passato un anno da quando in Italia veniva annunciato il primo caso di Coronavirus. Il 21 febbraio 2020 ha dato inizio ad una pandemia che vedrà Bergamo ...