Covid | 9 630 casi e 274 morti | il bollettino del 22 febbraio 2021

(Di lunedì 22 febbraio 2021)Italia,oggi 22, contagi, guariti Ultime 24 ore Nuovi: 9.630 Decessi: 274 Tamponi effettuati: 170.672 Terapie intensive: +24 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 387.903totali: 2.818.863 Decessi: 95.992 Guariti: 2.334.968 Secondo ildi oggi, lunedì 22, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 9.630 i nuovi, contro i 13.452 di ieri, e 274 i(ieri erano stati 232), a fronte di 170.672 tamponi effettuati (ieri erano stati 250.986). Il tasso di positività sale al 5,6 per cento rispetto al 5,4% di ieri. Le persone attualmente positive al ...

orizzontescuola : Covid-19, i dati di lunedì 22 febbraio: 9.630 nuovi casi. I morti sono 274 - TgrRai : #Covid #Italia, oggi 9.630 positivi e 274 vittime (ieri 13.452 nuovi contagi e 232 decessi). Tasso di positività al… - LaPresse_news : I dati, 9.630 nuovi casi con 170mila tamponi - itapress24 : GRAFICO - Bollettino #Coronavirus di oggi #22febbraio ?? • 9.630 contagi • 274 morti • 10.335 guariti (170.672 t… - qn_giorno : Bollettino #COVID19 22 febbraio: 9.630 nuovi casi e 274 vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 630

https://www.irpiniatimes.it

Sono 9.i nuovi casi di coronavirus in Italia . Sale così ad almeno 2.818.863 il numero di persone che ... 10.335 quelle uscite oggi dall'incubo. E gli attuali positivi - i soggetti che hanno ...... gli studenti sono quasi, il 17% in più rispetto al 2019/2020 e il +13% del 2018/2019. Un ... Potrebbe anche interessarti Camera di Commercio dell'Umbria, Ilrallenta la crescita delle imprese ...Bollettino oggi domenica 22 febbraio: contagi, morti e guariti regione per regione. Ecco i dati e i numeri odierni ...Sono 9.630 i positivi al Coronavirus scoperti con 170.672 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute. Le vittime sono 274. Ieri i nuovi casi erano stati 13.452 con ...