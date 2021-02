Covid | 274 morti Farmindustria | «In corso monitoraggio per produrre il vaccino in Italia»

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Più, più ricoveri, un tasso di positività maggiore. È tutti in negativo il bollettinodi oggi, che parla di 9.630 nuovi casi e 274nelle ultime 24 ore. Numeri che arrivano mentre da più parti si chiedono e propongono soluzioni per dare una spinta alla campagna vaccinale, con Farmaindustria in prima linea pronta a presentare al governo una fotografia della possibilità delle aziende diilin. Numeri in crescita, ma irestano sotto i 300 Benché inferiore a quello di ieri, che era di 13.452 casi, il numero dei nuovi contagi nelle ultime 24 ore porta l’indice di positività al 5,6% dal 5,4%. I tamponi effettuati ieri, infatti, sono stati 250.986, mentre nelle ultime 24 ore si sono fermati a 170.672 tamponi, sempre tra ...

In 2.334.968 sono guariti o sono stati dimessi (+10.335) mentre 95.992 sono deceduti per Covid-19.