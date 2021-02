Covid-19, Israele verso la riapertura dopo il successo della campagna vaccinale (Di lunedì 22 febbraio 2021) In Israele si tenta il ritorno ad una parziale normalità con la riapertura di gran parte delle attività commerciali. Corsa al “Green Passport” dopo il successo della campagna vaccinale Israele sta lentamente allentando le restrizioni e si avvia ad una riapertura. Negozi di strada, centri commerciali, mercati all’aperto, musei e librerie sono aperti a tutti gli israeliani, mentre solo chi ha il “Green Passport” può accedere alle palestre, agli eventi culturali e sportivi, agli hotel e alle piscine. Per queste attività sarà infatti necessario il possesso del lasciapassare. Si tratta di un documento digitale valido sei mesi che identifica i loro dati con un QR Code. Per ottenerlo è necessario scaricare un’applicazione che è stata ... Leggi su zon (Di lunedì 22 febbraio 2021) Insi tenta il ritorno ad una parziale normalità con ladi gran parte delle attività commerciali. Corsa al “Green Passport”ilsta lentamente allentando le restrizioni e si avvia ad una. Negozi di strada, centri commerciali, mercati all’aperto, musei e librerie sono aperti a tutti gli israeliani, mentre solo chi ha il “Green Passport” può accedere alle palestre, agli eventi culturali e sportivi, agli hotel e alle piscine. Per queste attività sarà infatti necessario il possesso del lasciapassare. Si tratta di un documento digitale valido sei mesi che identifica i loro dati con un QR Code. Per ottenerlo è necessario scaricare un’applicazione che è stata ...

Corriere : In Israele, dove quasi il 50% degli abitanti sono stati vaccinati contro il Covid, è stato istituito un certificato… - Agenzia_Italia : Israele riparte e prepara nuove aperture per i vaccinati - HuffPostItalia : In Israele 94% di casi di Covid in meno a 2 mesi dall'inizio della campagna vaccinale - alita31580584 : RT @norupies: Notizie coperte da segreto militare: in Israele 3070 morti Covid in 9 mesi, poi si vaccinano tutti e muoiono 1500 in 2 mesi - ICIsraele : Emergenza Covid, Shahar: come combatte Israele Commento di Daniele Scalise -