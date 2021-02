Covid 19 in Israele: palestre, piscine e concerti aperti a chi si è già vaccinato (Di lunedì 22 febbraio 2021) Israele: lockdown alleggerito grazie alla campagna di vaccinazione che ha già raggiunto metà della popolazione. Il Green Pass garantisce l’accesso a palestre, piscine e concerti per chi si è già vaccinato. Tra le nazioni europee più avanti nella campagna di vaccinazione contro il Covid 19, c’è senza dubbio Israele, ormai avviato a una definitiva ripartenza Leggi su 2anews (Di lunedì 22 febbraio 2021): lockdown alleggerito grazie alla campagna di vaccinazione che ha già raggiunto metà della popolazione. Il Green Pass garantisce l’accesso aper chi si è già. Tra le nazioni europee più avanti nella campagna di vaccinazione contro il19, c’è senza dubbio, ormai avviato a una definitiva ripartenza

Corriere : In Israele, dove quasi il 50% degli abitanti sono stati vaccinati contro il Covid, è stato istituito un certificato… - Agenzia_Italia : Israele riparte e prepara nuove aperture per i vaccinati - HuffPostItalia : In Israele 94% di casi di Covid in meno a 2 mesi dall'inizio della campagna vaccinale - Dome689 : RT @Open_gol: Il ricercatore Hagai Rossman, tra gli autori dello studio dell'Istituto Weizmann sulla campagna israeliana, racconta perché i… - v_napoletano : Covid Israele: musei, teatri e palestre aperti ai vaccinati -