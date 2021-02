Covid-19, il bollettino del 22 febbraio: 9.630 contagiati e 274 morti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico nazionale di lunedì 22 febbraio 2021: i dati giornalieri 9.360 contagiati 274 morti 10.335 guariti IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021)-19, ecco il nuovomedico nazionale di lunedì 222021: i dati giornalieri 9.36027410.335 guariti IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Inews.it.

SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - Adnkronos : ?? #Covid #Calabria, 118 nuovi contagi e 1 morto: bollettino - SkyTG24 : Covid Piemonte: 639 casi su oltre 11mila tamponi - GruppoIeC : Covid. Calabria, bollettino regionale del 22 febbraio: +118 positivi rispetto a ieri - - itapress24 : GRAFICO - Bollettino #Coronavirus di oggi #22febbraio ?? • 9.630 contagi • 274 morti • 10.335 guariti (170.672 t… -