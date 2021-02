Covid - 19: 1.202 nuovi contagi e 21 decessi in Campania, il bollettino (Di lunedì 22 febbraio 2021) Covid - 19: dipendente comunale positivo ad Eboli, contagi a Battipaglia e Campagna 22 febbraio 2021 Covid - 19, controlli nelle scuole di Salerno: oggi tamponi per gli alunni della 'Montalcini' 22 ... Leggi su salernotoday (Di lunedì 22 febbraio 2021)- 19: dipendente comunale positivo ad Eboli,a Battipaglia e Campagna 22 febbraio 2021- 19, controlli nelle scuole di Salerno: oggi tamponi per gli alunni della 'Montalcini' 22 ...

RedazioneTvcity : Covid in Campania: nuovi 1.202 positivi su 11.097 test - - infoitinterno : Covid Campania, 1.202 nuovi contagi e 21 morti: bollettino - positanonews : #Copertina #Covid Coronavirus, oggi in Campania i guariti sono 1.223 e superano i nuovi positivi (1.202) - VoceDiStrada : Covid Campania, meno tamponi: 1.202 nuovi positivi - Notiziedi_it : Covid in Campania, oggi 1.202 positivi e 21 morti: l'indice di contagio torna sopra il 10%, crescono anche ricoveri… -