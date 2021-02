Covid | 1491 nuovi positivi in Lombardia | 186 in provincia di Bergamo

(Di lunedì 22 febbraio 2021) A fronte di 17.871 tamponi effettuati, sono 1.491 i(8,3%). I guariti/dimessi sono 3.122. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 17.871 (di cui 15.319 molecolari e 2.552 antigenici) totale complessivo: 6.382.898 – icasi: 1.491 (di cui 53 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 499.299 (+3.122), di cui 3.471 dimessi e 495.828 guariti – in terapia intensiva: 391 (+5) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.826 (+85) – i decessi, totale complessivo: 28.103 (+45) Icasi per: Milano: 509 di cui 184 a Milano città;: 186; Brescia: 427; Como: 18; Cremona: 31; Lecco: 48; Lodi: 19; Mantova: 34; Monza e Brianza: 109; Pavia: 40; Sondrio: 0; Varese: 34. L'articolo ...

: in Emilia Romagna 1.847 casi, in Lombardia 1.491 e in Campania 1.202 (RCO). 22 - 02 - 21 17:12:08 (0506) 0 NNNNLe persone isolate in casa per contatti con persone positive al-19 sono 13.720 di cui 3. Il servizio sanitario regionale delle Marche segue anchecasi fuori regione. Il grafico sulla ...In Lombardia a fronte di 17.871 tamponi effettuati, sono 1.491 i nuovi positivi (8,3 per cento). È quanto emerge dal quotidiano report della Regione ...Il bollettino epidemiologico Regione Puglia odierno è disponibile qui Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.478.023 test; 101.730 sono i pazienti guariti; 33.330 sono i casi attualmente p ...