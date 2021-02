Costacurta: “Milan, adesso guardati alle spalle” | Serie A News (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alessandro 'Billy' Costacurta, ex difensore del Milan e oggi commentatore per 'Sky Sport', ha commentato così l'esito del derby di Milano di ieri pomeriggio Costacurta: “Milan, adesso guardati alle spalle” Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alessandro 'Billy', ex difensore dele oggi commentatore per 'Sky Sport', ha commentato così l'esito del derby dio di ieri pomeriggio: “spPianeta

PianetaMilan : #Costacurta a @SkySport: '@acmilan, adesso guardati alle spalle' | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM… - emanuel8__ : RT @musagete10: Piccinini: “Guardate che il Milan non è morto, non l’ho visto in disarmo.” COSTACURTA: “Guarda che nelle ultime 7 ne han… - ciccionocera00s : RT @musagete10: Piccinini: “Guardate che il Milan non è morto, non l’ho visto in disarmo.” COSTACURTA: “Guarda che nelle ultime 7 ne han… - LuigiBevilacq17 : RT @FcInterNewsit: Costacurta: 'Eriksen? Calma, non è diventato Gerrard. Difesa Milan male sul primo gol' - FcInterNewsit : Costacurta: 'Eriksen? Calma, non è diventato Gerrard. Difesa Milan male sul primo gol' -