Cosa sta succedendo in giro per il mondo con il coronavirus (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Foto: Martin Sanchez on Unsplash)Sono numeri in continua evoluzione, cui è difficile stare dietro e che fotografano per loro stessa natura quando è successo nel passato, ma che molto possono dire anche su quello che ci aspetta in futuro (basti pensare alle avvisaglie dello scorso agosto, prima che arrivasse la seconda terribile ondata). Pur con tutti i limiti, sono comunque un punto di partenza imprenscindibile per analizzare l’evoluzione della situazione coronavirus in tutto il mondo. Senza addentrarci in analisi, tenendo conto che le misure restrittive sono diverse da paese e paese, così come l’andamento delle vaccinazioni e che risulta quindi piuttosto difficile fare qualsiasi paragone, come stanno andando i contagi nel mondo? Il monitoraggio globale al momento parla di circa 110 milioni di casi e quasi due milioni e mezzo di ... Leggi su wired (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Foto: Martin Sanchez on Unsplash)Sono numeri in continua evoluzione, cui è difficile stare dietro e che fotografano per loro stessa natura quando è successo nel passato, ma che molto possono dire anche su quello che ci aspetta in futuro (basti pensare alle avvisaglie dello scorso agosto, prima che arrivasse la seconda terribile ondata). Pur con tutti i limiti, sono comunque un punto di partenza imprenscindibile per analizzare l’evoluzione della situazionein tutto il. Senza addentrarci in analisi, tenendo conto che le misure restrittive sono diverse da paese e paese, così come l’andamento delle vaccinazioni e che risulta quindi piuttosto difficile fare qualsiasi paragone, come stanno andando i contagi nel? Il monitoraggio globale al momento parla di circa 110 milioni di casi e quasi due milioni e mezzo di ...

pietroraffa : Mattia Crucioli dei 5stelle sta spiegando a Draghi cosa avrebbe dovuto dire. Mattia Crucioli #fiduciaDraghi - amnestyitalia : #India Cosa sta succedendo? Da tempo, gli agricoltori stanno manifestando contro il governo per le nuove riforme. L… - lauraboldrini : Brava @chiaragribaudo. In tante abbiamo chiesto la convocazione della Direzione del @pdnetwork. Che cosa si sta asp… - RosaMaiuccaro : RT @VeroDeRomanis: A @Mezzorainpiu Sen. #Lezzi : “grazie a #Conte ITA ha ottenuto i 209 mld”. Allora. Per tutti quelli che ripetono quest… - f4f62 : RT @VeroDeRomanis: A @Mezzorainpiu Sen. #Lezzi : “grazie a #Conte ITA ha ottenuto i 209 mld”. Allora. Per tutti quelli che ripetono quest… -