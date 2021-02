Cosa sappiamo sul vaccino di Cuba contro Covid-19

(Di lunedì 22 febbraio 2021) (foto: gabrielmbulla / Pixabay)Entro poche settimane sarà testato su decine di migliaia di volontari. Si tratta di Soberana 2, ilanti coronavirus messo a punto dall’Istituto Finlay di, che ha appena dato risultati molto promettenti e che entrerà nella fase finale (fase 3) della sperimentazione il prossimo mese. E potrebbe segnare così, se si dimostrasse sicuro ed efficace, un passo cruciale verso la sua approvazione. I risultati delle prime sperimentazioni cliniche, infatti, sono stati “incoraggianti” e “molto importanti”, ha riferito in una conferenza stampa Vicente Vérez Bencomo, direttore dell’istituto. “Il nostro piano è, ovviamente, immunizzare prima la nostra popolazione. Nel 2021 abbiamo in programma di avere 100 milioni di dosi, di cui una gran parte da dedicare alla completa immunizzazione del Paese”. Ma di...

Inter : ?? | SAN SIRO Un #DerbyMilano senza #InterFans non può certo essere la stessa cosa... ma sappiamo che oggi sarete t… - borghi_claudio : Ecco, diciamo che dopo questo intervento Draghi, che sicuramente parla la stessa lingua di Alberto, sa che sappiamo… - ZZiliani : “... e poi va giù dopo un contatto con Zaidu”. Sarà, ma tutto il mondo ha visto un’altra cosa. E cioè che #Ronaldo… - lucia60061616 : RT @martina14845894: peró ora le oppiners sono agguerrite e le oppiners agguerrite sappiamo cosa combinano ????#tzvip - pandoraxxxxxx : @Alessia12841750 E aggiungo: prossimo televoto Rosalinda Stefania, sappiamo cosa fare. -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sappiamo

BlogSicilia.it

In questo caso però le trattative dovrebbero essere ancora in corso quindi non è ancoracerta ... Nonse Bloys si riferisse o meno a Mr. Big e Samantha o se la sua frase fosse una ...E voglio dire unasu Eriksen, è quasi più importante in fase difensiva, in avanti lo. Lui si mette lì ed è quello che vuole Conte'.Abbiamo fatto una chiacchierata con l'Avv. Petriello, esperto di questioni legali legate alla mobilità e insieme a lui abbiamo approfondito pregi e difetti della normativa che regola i monopattini ele ...Spiega il presidente della Fidal: "Qui si tratta di un'indagine durata 4 anni, dobbiamo tenerne conto. Ci sono i fatti: bisogna rispettare le sentenze e leggere attentamente le motivazioni". L'articol ...