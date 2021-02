Cosa rischia Gozzini per gli insulti alla Meloni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ha ricevuto la telefonata di Draghi, la solidarietà di Mattarella e quella bipartisan che va da Laura Boldrini a Salvini: Giorgia Meloni dopo gli insulti ricevuti dal professore dell’università di Siena Giovanni Gozzini, che l’ha apostrofata con parole come «vacca», «scrofa», «rana dalla bocca larga», «pesciaiola» e «ortolana» è l’unica che non chiede provvedimenti contro il professore. Che però rischia un provvedimento disciplinare. Mentre in tanti ne chiedono il licenziamento, spiega Repubblica: Intanto dall’università oggi partirà il procedimento disciplinare: «Valuterò con l’ufficio legale – spiega il rettore dell’Università di Siena Francesco Frati, che ieri mattina ha chiamato Meloni per esprimerle solidarietà – i passi da intraprendere. Sicuramente trasmetterò gli atti al ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ha ricevuto la telefonata di Draghi, la solidarietà di Mattarella e quella bipartisan che va da Laura Boldrini a Salvini: Giorgiadopo gliricevuti dal professore dell’università di Siena Giovanni, che l’ha apostrofata con parole come «vacca», «scrofa», «rana dbocca larga», «pesciaiola» e «ortolana» è l’unica che non chiede provvedimenti contro il professore. Che peròun provvedimento disciplinare. Mentre in tanti ne chiedono il licenziamento, spiega Repubblica: Intanto dall’università oggi partirà il procedimento disciplinare: «Valuterò con l’ufficio legale – spiega il rettore dell’Università di Siena Francesco Frati, che ieri mattina ha chiamatoper esprimerle solidarietà – i passi da intraprendere. Sicuramente trasmetterò gli atti al ...

