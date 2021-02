Cortesano Lorenzo Cattoni ha ucciso l’ex Deborah Saltori

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Femminicidio aalle porte di Trento.ha, 42 anni, colpendola alla carotide con un’accetta. L’imprenditore agricolo di 39 anni ha poi tentato il suicidio. Il delitto è avvenuto nella campagna in cuistava lavorando. L’allarme è stato lanciato da un passante che ha notato il corpo del trentenne agonizzante a terra. L’omicida è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.era agli arresti domiciliari a casa dei genitori a Nave San Rocco, a 15 km da Trento, ma poteva assentarsi per lavorare. Era già stato ammonito dal questore di Trento due volte per violenza domestica, anche nei confronti di una precedente compagna. Solo pochi mesi fa era ...

Trentin0 : IL FEMMINICIDIO - Uccide l’ex moglie a Cortesano: l’omicida era agli arresti domiciliari dai genitori e aveva ricev… -

Ultime Notizie dalla rete : Cortesano Lorenzo

...dalla provincia di Trento e più precisamente da, un paesino distante pochi km: una duplice tragedia quella che si è consumata in una delle campagne locali dove un uomo di 39 anni,...Uccide l'ex moglie con un'accetta e poi tenta il suicidio. Tragedia a, in zona Maso Saracini, piccolo centro a pochi chilometri da , dove un imprenditore agricolo di 39 anni,Cattoni , ha ucciso la ex moglie, Deborah Saltori, 42 anni , mamma di 4 ...TRENTO. Era già stato ammonito dal questore di Trento due volte per violenza domestica, anche nei confronti di una precedente compagna, l’uomo che oggi a Cortesano, in zona Maso Saracini, ha ucciso l’ ...Trento. Poche ore fa un altro femminicidio. Questo pomeriggio è stata uccisa Deborah Saltori, 42 anni. Madre di 4 bambini piccoli. L’assassino è Lorenzo Cattoni il suo ex marito, un imprenditore agric ...