Corte Suprema Usa, Trump consegni documenti fiscali (Di lunedì 22 febbraio 2021) La Corte Suprema Usa ha respinto la richiesta di Donald Trump di non consegnare alla procura distrettuale di Manhattan le sue dichiarazioni dai redditi e altri documenti finanziari. Questo non significa che saranno resi pubblici: secondo i media locali, la Corte ha stabilito che i documenti saranno soggetti alle regole di segretezza del gran giurì, che ne limitano quindi la pubblicazione. Si tratta quindi di una sconfitta definitiva nella lunga battaglia innescata dall’ex presidente per impedire che i suoi documenti finiscano nelle mani degli investigatori. Ora il procuratore di manhattan, Cyrus Vance, può ottenere i documenti fiscali degli ultimi otto anni che il tycoon si è sempre rifiutato di consegnare agli investigatori e al ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) LaUsa ha respinto la richiesta di Donalddi non consegnare alla procura distrettuale di Manhattan le sue dichiarazioni dai redditi e altrifinanziari. Questo non significa che saranno resi pubblici: secondo i media locali, laha stabilito che isaranno soggetti alle regole di segretezza del gran giurì, che ne limitano quindi la pubblicazione. Si tratta quindi di una sconfitta definitiva nella lunga battaglia innescata dall’ex presidente per impedire che i suoifiniscano nelle mani degli investigatori. Ora il procuratore di manhattan, Cyrus Vance, può ottenere idegli ultimi otto anni che il tycoon si è sempre rifiutato di consegnare agli investigatori e al ...

