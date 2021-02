Corruzione a Celano | arrestati il sindaco e un ex senatore di Forza Italia

(Di lunedì 22 febbraio 2021), 22 febbraio 2021 - Una raffica di arresti e misure cautelari per reati contro la pubblica amministrrazione in provincia dell'Aquila. E tra le persone arrestate figurano almeno due nomi '...

Si tratta dell'ex parlamentare del Pdl e di Fi Filippo Piccone e del sindaco diSettimio Santilli . Nell'operazione sono coinvolti amministratori e funzionari del Comune marsicano, l iberi ...Una vasta operazione per reati contro la pubblica amministrazione nel Comune di, in provincia dell'Aquila, è stata eseguita dai carabinieri. Con l'accusa disono state arrestate 25 persone tra le quali l'ex parlamentare del Pdl e di Fi Filippo Piccone e il ...Nell'operazione sono coinvolti amministratori e funzionari del Comune marsicano, liberi professionisti e imprenditori residenti nelle province di L'Aquila, ...I carabinieri del Comando Provinciale di L’Aquila stanno eseguendo un’ordinanza di misura cautelare per reati contro la pubblica amministrazione nei confronti di 25 persone tra amministratori e funzio ...