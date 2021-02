Coronavirus ultime notizie | numero vaccini e richiami al 22 febbraio 2021

(Di lunedì 22 febbraio 2021): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario, vaccinazioni al 22. Vaccino Covid: si può fare dal medico di base. Come funzionerà?: il bollettino del 22L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 22. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 9.630 Tamponi eseguiti: 170.672 Nuovi decessi: 274 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: 24Attualmente ricoverati in terapia intensiva: 2.118 Nuovi ricoveri in ...

Nelle 24 ore in Italia registrati 9.630 nuovi casi di coronavirus su 170.672 tamponi effettuati, che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 2.818.863. I decessi sono stati 274. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 247.856 casi di positività, 1.847 in più rispetto a domenica. Con quasi 80 mila test in meno - tipico della domenica - scendono sotto i 10 mila i positivi al coronavirus nelle 24 ore in Italia, ma le vittime tornano a salire, così come i ricoveri in terapia intensiva.