Coronavirus Toscana | 911 nuovi casi su 10 833 test | tasso positivi 8 | 41%

zazoomblog : Coronavirus Toscana: 911 nuovi casi su 10.833 test tasso positivi 841% - #Coronavirus #Toscana: #nuovi #10.833 - PersilQ : RT @MinervaMcGrani1: - piersar62 : RT @MinervaMcGrani1: - AquileDel : RT @MinervaMcGrani1: - rainiero43 : RT @MinervaMcGrani1: -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

Al di l degli scenari all orizzonte del prossimo Esecutivo, in queste ore i risultati del prossimo report dell Iss - quasi certo - decreteranno il ritorno die Abruzzo alla fascia arancione , ...Tornano ad aumentare, anche se di poco, le nuove infezioni settimanali da. L'analisi dei numeri dal lunedì alla domenica, cioè in questo caso dal 15 al 21 ... cioè +16,6%), lada 4.In zona rossa non sarà più possibile fare visita in casa di familiari e amici. Le Regioni hanno chiesto anche un'accelerazione del piano vaccinale ...“Dopo aver portato avanti la vaccinazione degli over 80 sarà più semplice: le persone più giovani potranno venire negli ambulatori di persona e saranno disponibili più vaccini contro il coronavirus ..