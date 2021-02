Coronavirus, slitta il nuovo Dpcm: confermato il divieto di spostamento tra le Regioni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ecco il primo provvedimento anti Covid del neo Premier, Mario Draghi.Resta in vigore il divieto di spostamento tra le Regioni che ha subito una proroga di 30 giorni, adesso si attende il nuovo Dpcm visto che quello attuale scadrà il prossimo 5 marzo. I presidenti di Regione, scrive gds.it, chiedono di inserire nella cabina di regia politica anche i ministri economici "...al fine di dosare gli impatti delle decisioni sui cittadini e le imprese, in via strutturale lo stesso provvedimento che introduce restrizioni per il Paese e poi restrizioni particolari per singoli territori - si legge nel documento della stessa Conferenza - deve anche attivare gli indennizzi e salvaguardare le responsabilità, garantendo la contestualità a prescindere da chi adotta il provvedimento. È necessario, inoltre, condividere ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ecco il primo provvedimento anti Covid del neo Premier, Mario Draghi.Resta in vigore ilditra leche ha subito una proroga di 30 giorni, adesso si attende ilvisto che quello attuale scadrà il prossimo 5 marzo. I presidenti di Regione, scrive gds.it, chiedono di inserire nella cabina di regia politica anche i ministri economici "...al fine di dosare gli impatti delle decisioni sui cittadini e le imprese, in via strutturale lo stesso provvedimento che introduce restrizioni per il Paese e poi restrizioni particolari per singoli territori - si legge nel documento della stessa Conferenza - deve anche attivare gli indennizzi e salvaguardare le responsabilità, garantendo la contestualità a prescindere da chi adotta il provvedimento. È necessario, inoltre, condividere ...

