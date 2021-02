Coronavirus Sicilia, il bollettino del 22 febbraio 2021: 412 nuovi casi, la situazione a Palermo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono 412 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 18.558 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 22 febbraio 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi si alza leggermente al 2,2%, restando però il secondo più basso d'Italia dopo la Sardegna. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 29.367. 985 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (-4), di cui 142 in terapia intensiva (-1). 28.382 sono le persone in isolamento domiciliare. I nuovi decessi sono 19, che porta il totale a 4.018 dall'inizio della pandemia nell'Isola.Numeri simili rispetto alla giornata di ieri. ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono 412 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 18.558 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 22. Il rapporto tra contagiati e tamponi si alza leggermente al 2,2%, restando però il secondo più basso d'Italia dopo la Sardegna. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 29.367. 985 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (-4), di cui 142 in terapia intensiva (-1). 28.382 sono le persone in isolamento domiciliare. Idecessi sono 19, che porta il totale a 4.018 dall'inizio della pandemia nell'Isola.Numeri simili rispetto alla giornata di ieri. ...

