Coronavirus, Salvini si schiera: “No a zona rossa nazionale, Draghi segnerà il cambio di passo” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Matteo Salvini sulla possibilità di vedere una zona rossa totale in Italia.Coronavirus, slitta il nuovo Dpcm: confermato il divieto di spostamento tra le RegioniIn attesa del nuovo Dpcm, quello in vigore scadrà il 5 marzo, l'ex ministro degli Interni ha detto la sua in merito alle nuove restrizioni che si potrebbero vedere nelle prossime settimane."La zona rossa nazionale- riporta Ansa - non ha senso, si deve intervenire su zone rosse a livello comunale o provinciale e occorre un cambio di passo nella comunicazione da parte dei virologi e dei tecnici per evitare confusione e messagggi contraddittori. Arcuri? Lascio giudicare chi ascolta, il presidente Draghi ha ben chiara la situazione e penso che sarà lui a segnare ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 febbraio 2021) Matteosulla possibilità di vedere unatotale in Italia., slitta il nuovo Dpcm: confermato il divieto di spostamento tra le RegioniIn attesa del nuovo Dpcm, quello in vigore scadrà il 5 marzo, l'ex ministro degli Interni ha detto la sua in merito alle nuove restrizioni che si potrebbero vedere nelle prossime settimane."La- riporta Ansa - non ha senso, si deve intervenire su zone rosse a livello comunale o provinciale e occorre undinella comunicazione da parte dei virologi e dei tecnici per evitare confusione e messagggi contraddittori. Arcuri? Lascio giudicare chi ascolta, il presidenteha ben chiara la situazione e penso che sarà lui a segnare ...

