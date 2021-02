Coronavirus, Regno Unito verso un lockdown morbido: riaprono tutte le scuole. Fauci: «Negli Usa mascherine necessarie fino al 2022» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Regno Unito EPA/NEIL HALL Il premier britannico Boris JohnsonDa marzo via libera a scuola e sport Oggi il premier britannico Boris Johnson annuncerà il piano di uscita del Regno Unito dallo stato di lockdown ricominciato all’inizio di gennaio con la partenza della campagna vaccinale contro il Coronavirus. Il piano sarà varato solo dopo un’ulteriore verifica dell’efficacia delle vaccinazioni finora svolte, che hanno coperto circa un terzo della popolazione, e la diffusione delle varianti e quando stiano incidendo sul tasso di contagio nel Paese. Secondo il Guardian, il piano del governo che sarà illustrato al Parlamento prevede il ritorno a scuola per tutti gli studenti di ogni ordine e grado a partire dall’8 marzo; la ripresa delle attività sportive e quelle ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 febbraio 2021)EPA/NEIL HALL Il premier britannico Boris JohnsonDa marzo via libera a scuola e sport Oggi il premier britannico Boris Johnson annuncerà il piano di uscita deldallo stato diricominciato all’inizio di gennaio con la partenza della campagna vaccinale contro il. Il piano sarà varato solo dopo un’ulteriore verifica dell’efficacia delle vaccinazionira svolte, che hanno coperto circa un terzo della popolazione, e la diffusione delle varianti e quando stiano incidendo sul tasso di contagio nel Paese. Secondo il Guardian, il piano del governo che sarà illustrato al Parlamento prevede il ritorno a scuola per tutti gli studenti di ogni ordine e grado a partire dall’8 marzo; la ripresa delle attività sportive e quelle ...

