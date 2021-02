Coronavirus oggi, ultime news: 9.630 nuovi casi e 274 vittime nelle ultime 24 ore. DIRETTA (Di lunedì 22 febbraio 2021) Accordo governo-Regioni sulla proroga di un mese agli spostamenti. Intesa per la partecipazione dei medici di base alle somministrazioni dei vaccini. Locatelli: "A fine marzo l'Italia raggiungerà 13 milioni di dosi da inizio campagna". Nel bollettino diffuso ieri 13 mila nuovi casi e 232 decessi. Atteso a breve il bollettino del Ministero della Salute Leggi su tg24.sky (Di lunedì 22 febbraio 2021) Accordo governo-Regioni sulla proroga di un mese agli spostamenti. Intesa per la partecipazione dei medici di base alle somministrazioni dei vaccini. Locatelli: "A fine marzo l'Italia raggiungerà 13 milioni di dosi da inizio campagna". Nel bollettino diffuso ieri 13 milae 232 decessi. Atteso a breve il bollettino del Ministero della Salute

sole24ore : Coronavirus oggi. In Germania 4.369 nuovi casi, riaprono le scuole - SkyTG24 : Coronavirus, i 10 Paesi con più casi in 24 ore: Usa in testa, l’Italia al quarto posto - ilriformista : 'Penso che teatri e cinema, con severe e adeguate misure, siano più sicuri di altri locali già aperti oggi”, dice i… - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 22 febbraio: 9.630 nuovi casi e 274 vittime: Ieri c'erano stati 13.452 nuovi cas… - quaranta_vito : RT @MinervaMcGrani1: -