Coronavirus oggi, ultime news: 9.630 nuovi casi e 274 vittime nelle ultime 24 ore. DIRETTA (Di lunedì 22 febbraio 2021) Secondo i dati del nuovo bollettino, crescono le terapie intensive (+24) e i ricoveri ordinari (+351). Il tasso di positività è al 5,6%. In Liguria zona rossa a Ventimiglia e Sanremo fino al 5 marzo. Nuovo decreto Covid: stop a spostamenti tra regioni fino al 27/03. Le regioni hanno usato solo il 20% delle dosi di AstraZeneca ricevute. Locatelli: "A fine marzo l'Italia raggiungerà 13 milioni di dosi da inizio campagna" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 22 febbraio 2021) Secondo i dati del nuovo bollettino, crescono le terapie intensive (+24) e i ricoveri ordinari (+351). Il tasso di positività è al 5,6%. In Liguria zona rossa a Ventimiglia e Sanremo fino al 5 marzo. Nuovo decreto Covid: stop a spostamenti tra regioni fino al 27/03. Le regioni hanno usato solo il 20% delle dosi di AstraZeneca ricevute. Locatelli: "A fine marzo l'Italia raggiungerà 13 milioni di dosi da inizio campagna"

