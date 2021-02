Coronavirus, Nizza ha il triplo dei contagi della Francia: ipotesi lockdown nei weekend. Timori in Liguria per il rischio di aumento dei casi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il tasso d’incidenza supera i 700 casi positivi su 100mila abitanti, il triplo della media nazionale, che è di 190. Per questo a Nizza e nel dipartimento delle Alpi Marittime, in Costa Azzurra, dove la situazione contagi sta diventando sempre più preoccupante, il ministro della Salute Olivier Véran ha ipotizzato di attivare un lockdown locale limitato al sabato e domenica, una misura finora mai adottata in Francia, oppure un “coprifuoco rafforzato”. La situazione solleva preoccupazioni anche in Italia, dove dall’altra parte della frontiera si teme il rischio di aumento contagi nel Ponente ligure. Véran è apparso preoccupato visitando un ospedale della città e ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il tasso d’incidenza supera i 700positivi su 100mila abitanti, ilmedia nazionale, che è di 190. Per questo ae nel dipartimento delle Alpi Marittime, in Costa Azzurra, dove la situazionesta diventando sempre più preoccupante, il ministroSalute Olivier Véran ha ipotizzato di attivare unlocale limitato al sabato e domenica, una misura finora mai adottata in, oppure un “coprifuoco rafforzato”. La situazione solleva preoccupazioni anche in Italia, dove dall’altra partefrontiera si teme ildinel Ponente ligure. Véran è apparso preoccupato visitando un ospedalecittà e ha ...

clikservernet : Coronavirus, Nizza ha il triplo dei contagi della Francia: ipotesi lockdown nei weekend. Timori in Liguria per il r… - fattoquotidiano : Coronavirus, Nizza ha il triplo dei contagi della Francia: ipotesi lockdown nei weekend. Timori in Liguria per il r… - Noovyis : (Coronavirus, Nizza ha il triplo dei contagi della Francia: ipotesi lockdown nei weekend. Timori in Liguria per il… - RobertoGueli : RT @Affaritaliani: Coronavirus, a Nizza 'situazione catastrofica'. Nel mirino i ristoranti liguri - Affaritaliani : Coronavirus, a Nizza 'situazione catastrofica'. Nel mirino i ristoranti liguri -