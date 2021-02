Coronavirus Liguria, 136 nuovi casi. Stabili i ricoveri (Di lunedì 22 febbraio 2021) La Ancora 11 morti per covid in Liguria che porta il numero totale dei decessi a 3584. Gli ospedalizzati sono Stabili: 571, di cui 56 in terapia intensiva. Complessivamente i ricoverati sono uno più ... Leggi su lanazione (Di lunedì 22 febbraio 2021) La Ancora 11 morti per covid inche porta il numero totale dei decessi a 3584. Gli ospedalizzati sono: 571, di cui 56 in terapia intensiva. Complessivamente i ricoverati sono uno più ...

