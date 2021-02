Coronavirus, in vigore la nuova ordinanza di Speranza. Centri commerciali disposti a fare i vaccini – LIVE (Di lunedì 22 febbraio 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 20.30 – Centri commerciali disposti a fare i vaccini I Centri commerciali hanno dato la propria disponibilità a partecipare con le proprie strutture alla campagna di vaccinazione. 17.30 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 22 febbraio Coronavirus12.00 – Stop agli spostamenti tra Regioni e niente visite ai parenti in zona rossa. Cosa prevede il nuovo decreto Covid 11.00 – L’Inail potrebbe negare il risarcimento ai sanitari che hanno rifiutato il vaccino contro il ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 20.30 –hanno dato la propria disponibilità a partecipare con le proprie strutture alla campagna di vaccinazione. 17.30 –in Italia, il bollettino del 22 febbraio12.00 – Stop agli spostamenti tra Regioni e niente visite ai parenti in zona rossa. Cosa prevede il nuovo decreto Covid 11.00 – L’Inail potrebbe negare il risarcimento ai sanitari che hanno rifiutato il vaccino contro il ...

