Coronavirus, in Lombardia tornano a salire gli ingressi in terapia intensiva. Sono 45 i decessi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il bollettino del 22 febbraio Regione Lombardia Bollettino Covid-19Ancora +1.491 nuovi casi di Coronavirus e 45 decessi in Lombardia. Le nuove diagnosi arrivano a fronte di 17.871 tamponi elaborati (ieri erano stati 33.148). Le persone attualmente positive nella regione Sono 53.369, mentre il numero totale di casi registrati nella regione da inizio pandemia sale a quota 580.771. Diminuisce il numero di morti, dopo i 50 decessi registrati ieri: oggi le vittime Covid Sono 45, per un totale di 28.103 sin dall’inizio dell’emergenza. Cresce ancora la pressione sulle strutture ospedaliere lombarde. Sono infatti 3.826 le persone positive al SARS-CoV-2 con sintomatologia ricoverate negli ospedali (ieri erano 3.741), mentre al netto dei 26 nuovi ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il bollettino del 22 febbraio RegioneBollettino Covid-19Ancora +1.491 nuovi casi die 45in. Le nuove diagnosi arrivano a fronte di 17.871 tamponi elaborati (ieri erano stati 33.148). Le persone attualmente positive nella regione53.369, mentre il numero totale di casi registrati nella regione da inizio pandemia sale a quota 580.771. Diminuisce il numero di morti, dopo i 50registrati ieri: oggi le vittime Covid45, per un totale di 28.103 sin dall’inizio dell’emergenza. Cresce ancora la pressione sulle strutture ospedaliere lombarde.infatti 3.826 le persone positive al SARS-CoV-2 con sintomatologia ricoverate negli ospedali (ieri erano 3.741), mentre al netto dei 26 nuovi ...

RegLombardia : #LNews A fronte di 17.871 tamponi effettuati, sono 1.491 i nuovi positivi (8,3%). I guariti/dimessi sono 3.122 ????… - SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - repubblica : Coronavirus in Lombardia, l'ultima gaffe di Moratti: 'Vaccini? Per gli over 80 non c'è da avere fretta' - rep_milano : Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi 22 febbraio: 1.491 nuovi casi, 45 morti - jhullypeereira : RT @RegLombardia: #LNews A fronte di 17.871 tamponi effettuati, sono 1.491 i nuovi positivi (8,3%). I guariti/dimessi sono 3.122 ???? https… -