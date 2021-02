Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 22 febbraio: i dati alle 17. La Toscana sfiora i mille casi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Coronavirus in Italia , il bollettino di lunedì 22 febbraio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati su Leggo.it a questa pagina. Il calo dei nuovi positivi e dei decessi delle ultime settimane lascia spazio al pessimismo degli ultimi giorni legato alle varianti inglese, sudafricana e brasiliana, che ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 febbraio 2021)in, ildi22del Ministero della Salute: dopo le 17 isu Leggo.it a questa pagina. Il calo dei nuovi positivi e dei decessi delle ultime settimane lascia spazio al pessimismo degli ultimi giorni legatovarianti inglese, sudafricana e brasiliana, che ...

