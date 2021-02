Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di lunedì 22 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 22 febbraio Resta stabile l’andamento del Coronavirus in Italia. Sono 9.630 i nuovi casi su oltre 170mila tamponi. Tasso di positività intorno al 5,6%. Se si considerano solo i molecolari sale all’11,4%. Ritornano a salire sia i decessi (274) che gli ingressi in terapia intensiva (162). Aumenta anche la pressione sui servizi sanitari: 351 ricoveri in più e 24 pazienti in ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 22 febbraio Resta stabile l’andamento delin. Sono 9.630 i nuovi casi su oltre 170mila tamponi. Tasso di positività intorno al 5,6%. Se si considerano solo i molecolari sale all’11,4%. Ritornano a salire sia i decessi (274) che gli ingressi in terapia intensiva (162). Aumenta anche la pressione sui servizi sanitari: 351 ricoveri in più e 24 pazienti in ...

