Coronavirus in Italia | cresce tasso positività ONU insiste su piano globale vaccini

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sono 9.630 i nuovi casi diregistrati innelle ultime 24 ore, a fronte di 170.672 tamponi effettuati, tra molecolari e antigenici con ildiche sale al 5,6% dal 5,4% di ieri. I morti sono 274, i guariti sono 10.335. Aumentano sia i ricoveri nei reparti Covid (+351) che in terapia intensiva (+24). Questi i dati del bollettino quotidiano di oggi, lunedì 22 febbraio diffusi dal ministero della Salute stando al quale la Regione in cui si registrano più casi è l’Emilia-Romagna. Al via, intanto, il primo marzo la campagna di screening che consente agli studenti della Sapienza la possibilità di sottoporsi gratuitamente a tamponi molecolari per la diagnosi di Covid. L’iniziativa è stata messa in campo con l’inizio del secondo semestre dell’anno accademico 2020-2021, e coincide ...