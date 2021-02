Coronavirus, il piano della Gran Bretagna per la riapertura definitiva (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il piano della Gran Bretagna per la riapertura definitiva. Le tappe per il ritorno alla normalità sono quattro. LONDRA (Gran Bretagna) – Il premier Boris Johnson ha svelato il piano della Gran Bretagna per la riapertura definitiva. Il piano di vaccinazione prosegue ad alto ritmo e la normalità, almeno secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere raggiunta entro fine giugno. Da parte di Londra, comunque, non ci dovrebbero essere più inversioni ad U e la Gran Bretagna sarà il primo Grande Paese ad uscire dalla pandemia. Una rivincita per Boris Johnson, fortemente criticato per ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilper la. Le tappe per il ritorno alla normalità sono quattro. LONDRA () – Il premier Boris Johnson ha svelato ilper la. Ildi vaccinazione prosegue ad alto ritmo e la normalità, almeno secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere raggiunta entro fine giugno. Da parte di Londra, comunque, non ci dovrebbero essere più inversioni ad U e lasarà il primode Paese ad uscire dalla pandemia. Una rivincita per Boris Johnson, fortemente criticato per ...

