Coronavirus, il bollettino nazionale: 9.630 nuovi positivi, 274 i decessi nelle ultime 24 ore (Di lunedì 22 febbraio 2021) Coronavirus, il bollettino nazionale La Protezione Civile ha da poco diramato il bollettino nazionale riguardante l’emergenza Coronavirus in Italia, dove nelle ultime 24 ore si … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 22 febbraio 2021), ilLa Protezione Civile ha da poco diramato ilriguardante l’emergenzain Italia, dove24 ore si … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 febbraio: 9.630 nuovi casi e 274 morti - SkyTG24 : #coronavirus, il bollettino di oggi: - SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - fcolarieti : Coronavirus, il bollettino di oggi: 9.630 casi e 274 morti nelle ultime 24 ore. In forte crescita ricoveri e terapi… - bizcommunityit : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 febbraio: 9.630 nuovi casi e 274 morti -