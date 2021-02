Coronavirus, il bollettino di oggi: 9.630 casi e 274 morti nelle ultime 24 ore. In forte crescita ricoveri e terapie intensive. Il tasso di positività al 5,6% (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono 9.630 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in netto calo, come accade ogni lunedì, rispetto ai 13.452 di ieri. I tamponi sono 170.672 (ieri 250.986) e il tasso di positività sale a 5,6% (ieri era al 5,4%). I decessi sono in aumento: 274 contro i 232 di domenica, per un totale di 95.992 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in aumento le terapie intensive, 2.018 (+24) con 162 nuovi ingressi, e cresce anche il numero dei ricoveri ordinari 18.155 +(351). I guariti sono 10.335 in più. In gli attualmente positivi 387.903 (-992), 367.630 (-1.367) dei quali si trovano in isolamento domiciliare. La Regione con l’incremento maggiore di nuovi casi giornalieri è l’Emilia Romagna (1.847), ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono 9.630 i nuovidiregistrati in Italia24 ore, in netto calo, come accade ogni lunedì, rispetto ai 13.452 di ieri. I tamponi sono 170.672 (ieri 250.986) e ildisale a 5,6% (ieri era al 5,4%). I decessi sono in aumento: 274 contro i 232 di domenica, per un totale di 95.992 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in aumento le, 2.018 (+24) con 162 nuovi ingressi, e cresce anche il numero deiordinari 18.155 +(351). I guariti sono 10.335 in più. In gli attualmente positivi 387.903 (-992), 367.630 (-1.367) dei quali si trovano in isolamento domiciliare. La Regione con l’incremento maggiore di nuovigiornalieri è l’Emilia Romagna (1.847), ...

