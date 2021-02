Coronavirus, calano contagi ma è affetto “lunedì”. Sale il tasso di positività (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono 9.630 i nuovi casi ufficialmente accertati di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore e 274 decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri i contagi erano stati 13.452 per 250.986 e 232 decessi. Tuttavia, il drastico calo di nuove infezioni si osserva ogni lunedì per effetto di pochi tamponi: infatti, oggi sono comunicate le analisi processate di domenica e rappresentano il numero più basso di tutta la settimana.Il tasso di positività, a fronte di 170.672 tamponi, Sale al 5,6%, con un incremento dello 0,3% rispetto al giorno precedente. In aumento anche i ricoveri: +351 nei reparti ordinari e +24 in terapia intensiva sul territorio nazionale. E così sono 2.118 le persone ricoverate in terapia intensive, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono 9.630 i nuovi casi ufficialmente accertati di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore e 274 decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri ierano stati 13.452 per 250.986 e 232 decessi. Tuttavia, il drastico calo di nuove infezioni si osserva ogniper effetto di pochi tamponi: infatti, oggi sono comunicate le analisi processate di domenica e rappresentano il numero più basso di tutta la settimana.Ildi, a fronte di 170.672 tamponi,al 5,6%, con un incremento dello 0,3% rispetto al giorno precedente. In aumento anche i ricoveri: +351 nei reparti ordinari e +24 in terapia intensiva sul territorio nazionale. E così sono 2.118 le persone ricoverate in terapia intensive, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono ...

