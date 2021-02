Coronavirus, altri 9 morti, nelle Marche superata quota 2.200 vittime. Impennata dei ricoveri/ La progressione del contagio (Di lunedì 22 febbraio 2021) ANCONA - Epidemia di Coronavirus, sono stati 9 i morti segnalati oggi, lunedì 21 febbraio, nelle Marche. Si tratta di una 4 donne e 5 uomini, tutti già affetti da altre malattie. La vittima più ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 22 febbraio 2021) ANCONA - Epidemia di, sono stati 9 isegnalati oggi, lunedì 21 febbraio,. Si tratta di una 4 donne e 5 uomini, tutti già affetti da altre malattie. La vittima più ...

RobertoBurioni : @marccardillo @ricpuglisi @segal_eran Le faccio presente che ci sono altri 4 coronavirus che non sono stati eradica… - ilriformista : 'Penso che teatri e cinema, con severe e adeguate misure, siano più sicuri di altri locali già aperti oggi”, dice i… - Corriere : Secondo il virologo, in primavera-estate l’epidemia avrà un arresto - GeaPilato : RT @ElioLannutti: Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 9.630 casi e 274 decessi. Salgono tasso di positività e terapie intensive @s… - Kimstellata : RT @ElioLannutti: Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 9.630 casi e 274 decessi. Salgono tasso di positività e terapie intensive @s… -