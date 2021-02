Coronavirus, 9.630 nuovi casi con 170.672 tamponi. I morti sono 274 (Di lunedì 22 febbraio 2021) sono 9.630 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 rintracciati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 170.672 tamponi processati, compresi i test antigenici rapidi. I morti sono 274. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021)9.630 idi infezione da Sars-Cov-2 rintracciati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 170.672processati, compresi i test antigenici rapidi. I274. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

eleitaliana : RT @rtl1025: ?? Sono 9.630 i test positivi al #coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salu… - gemin_steven98 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 22/02/21 • Attualmente positivi: 387.903 • Deceduti: 95.992 (+274) • Dimessi/Guariti: 2.334.968 (+10.335) •… - fortuneitalia : Meno nuovi contagiati con meno tamponi, ma aumenta il tasso di positività e sono in forte crescita i ricoverati nei… - MassimoChiaram7 : RT @FQLive: #ULTIMORA / #Coronavirus, i dati: 9.630 positivi, 274 morti in 24 ore - Francesco_Rizz_ : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 22/02/21 • Attualmente positivi: 387.903 • Deceduti: 95.992 (+274) • Dimessi/Guariti: 2.334.968 (+10.335) •… -