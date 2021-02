Coronavirus | 117 nuovi casi e due vittime nel ravennate

bizcommunityit : Coronavirus Marche, oggi 117 nuovi casi e 11 morti: bollettino 22 febbraio - infoitinterno : Coronavirus nelle Marche: 117 positivi, ma con pochi tamponi. Attesa la decisione sulle scuole in Provincia di Anco… - infoitinterno : Coronavirus Marche, oggi 117 nuovi casi: bollettino 22 febbraio - bizcommunityit : Coronavirus Marche, oggi 117 nuovi casi: bollettino 22 febbraio - castelbolognese : Aggiornamento #Coronavirus Lunedì 22 Febbraio 3 nuovi casi a #CastelBolognese. In Provincia 117, in Regione 1847. A… -

Dall'inizio dell'epidemia, in Emilia - Romagna si sono registrati 247.856 casi di positività, 1.847 in più rispetto a domenica, su un totale di 12.312 tamponi ...La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 518 nuovi casi e Modena (331); poi Rimini (167), Reggio Emilia (159), Imola (125), Ferrara (124), Parma (119) , Ravenna () e Cesena (112); ...Dall’inizio dell’epidemia, in Emilia-Romagna si sono registrati 247.856 casi di positività, 1.847 in più rispetto a domenica, su un totale di 12.312 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentual ...Scendono i casi nell bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia per effetto, come tutti i lunedì, del numero ridotto di tamponi durante il weekend. Intanto nella giornata il Consiglio dei Ministri h ...