Cordoba | «Inter coesa e affascinante nonostante Suning» – VIDEO

Ivan Ramiro Cordoba ha parlato a Perform Stats News della stagione dell'Inter: queste le parole dell'ex difensore colombiano

QUESTIONE SOCIETARIA – «Sono perturbanti le voci che arrivano da un po' di giorni. Antonio Conte e il suo staff hanno fatto un lavoro molto accurato, perché non è facile tenere una squadra così unita quando ci sono certe voci. Non sempre riesci ad avere una squadra così concentrata in un momento così particolare». 

DERBY – «L'Inter è stata determinata, ha curato tutti i particolari e ha fatto queste ripartenze micidiali. Diciamo che è stata un'Inter perfetta, che ora deve fare i conti solo con se stessa.

