Corbo: quanto ha inciso la preparazione atletica sugli infortuni muscolari del Napoli? (Di lunedì 22 febbraio 2021) Antonio Corbo su Repubblica scrive come il silenzio stampa imposto ieri dal presidente De Laurentiis sottolinei il momento di profonda crisi del Napoli Far parlare Gattuso può essere un rischio per lo stesso allenatore. Onesto, orgoglioso, incauto. Che cosa potrebbe dire? La situazione è al limite, ma cambiare allenatore adesso non appare una soluzione che possa risolvere i problemi, sia perché manda pochissimo al ritorno di EUL contro il Granada, sia perché manca il sostituto di Gattuso. Manca tra l’altro il giusto allenatore di ricambio. Peggio pensare ad un supplente. La società è chiamata ad una valutazione delicatissima. Fino a che punto è rimediabile la qualificazione Champions con una nuova guida tecnica, quanto hanno inciso gli infortuni, quale incidenza ha avuto la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 febbraio 2021) Antoniosu Repubblica scrive come il silenzio stampa imposto ieri dal presidente De Laurentiis sottolinei il momento di profonda crisi delFar parlare Gattuso può essere un rischio per lo stesso allenatore. Onesto, orgoglioso, incauto. Che cosa potrebbe dire? La situazione è al limite, ma cambiare allenatore adesso non appare una soluzione che possa risolvere i problemi, sia perché manda pochissimo al ritorno di EUL contro il Granada, sia perché manca il sostituto di Gattuso. Manca tra l’altro il giusto allenatore di ricambio. Peggio pensare ad un supplente. La società è chiamata ad una valutazione delicatissima. Fino a che punto è rimediabile la qualificazione Champions con una nuova guida tecnica,hannogli, quale incidenza ha avuto la ...

