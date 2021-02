Convocati Juventus Crotone | UFFICIALE | tante assenze | la decisione su Morata

(Di lunedì 22 febbraio 2021)– Questa seraalle 20.45, i bianconeri sfidano i calabresi ultimi in classifica. Pirlo però non ha a disposizione diversi pezzi fondamentali. Infatti sono ben 6 letra le fila dei bianconeri. Rabiot per squalifica, Arthur, Bonucci, Chiellini, Cuadrado e Dybala per infortunio., la listaEcco l’elencodiramato da Pirlo e diffuso tramite i canali social della. Leggi anche: Mercato, assalto al gioiello italiano: può arrivare in estate “Szczesny, Pinsoglio, Buffon, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Ramsey, McKennie, Chiesa, ...

JuventusFCYouth : #Under23 | Domani #JuveLucchese ?? I convocati ?? - JuventusFCYouth : #Under23 | I convocati per #JuveProVercelli! ?? ?? - juvemyheart : RT @Gabri_Juventus: Ecco i convocati ?????? #Juve #Juventus #JuveCrotone - Gabri_Juventus : Ecco i convocati ?????? #Juve #Juventus #JuveCrotone - sportface2016 : #JuveCrotone, i convocati di #Pirlo -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Juventus

Commenta per primo Laha diramato la lista deiper la partita di questa sera contro il Crotone, che conclude il programma della 23esima giornata di Serie A. Confermate le assenze di Bonucci, Cuadrado e ...Laaffronta il Crotone stasera all'Allianz Stadium alle 20.45: Andrea Pirlo ha diramato la lista deiper la ...Infatti sono ben 6 le assenze tra le fila dei bianconeri. Rabiot per squalifica, Arthur, Bonucci, Chiellini, Cuadrado e Dybala per infortunio. Convocati Juventus Crotone, la lista ...I bianconeri sono pronti per la partita dell'Allianz Stadium. Fischio d'inizio previsto per le ore 20.45. Questi i convocati per la gara contro ...