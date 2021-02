Congo, morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. L'attacco era 'un tentativo di rapimento' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Orrore nella Repubblica Democratica del Congo dove l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un giovane carabiniere di 30 anni Vittorio Iacovacci sono morti in un attacco ai danni di un convoglio delle ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Orrore nella Repubblica Democratica deldove l'e un giovanedi 30 annisonoin unai danni di un convoglio delle ...

repubblica : ?? Morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere nell'attacco a un convoglio Onu in Congo - Adnkronos : [FLASH] ++Rep. #Congo: attacco a convoglio #Onu, morti #ambasciatore italiano e un #carabiniere++ - Tg3web : ?? L'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e un carabinere sono morti in un at… - GHERARDIMAURO1 : RT @BeaLorenzin: Mi stringio attorno alle famiglie dell’ambasciatore #LucaAttanasio e del Giovane carabiniere (metti il nome) morti nell'ag… - marcello_salvi : RT @ROBZIK: Sembra confermata l'uccisione dell'ambasciatore italiano in #RDC (#Congo) Luca #Attanasio, avvenuta durante l'assalto di uomini… -