Congo | il militare vittima dell' attentato avrebbe contratto matrimonio nelle prossime settimane

Si sarebbe sposato nell'estate del 2021 il carabiniere Vittorio Iacovacci morto nell'attacco insieme all'ambasciatore Attanasio.

ItalyMFA : Min. @luigidimaio: 'Ho appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte oggi del nostro Ambasciatore nella… - luigidimaio : È una giornata buia e triste per l’Italia. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nos… - ivanscalfarotto : Attonito per la notizia della morte del nostro ambasciatore a #Kinshasa Luca Attanasio e del militare dell’Arma, vi… - marino29b : RT @DadoneFabiana: Profondo sgomento per la morte dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e di un… - GiMargarithe : RT @luigidimaio: È una giornata buia e triste per l’Italia. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nostro Amb… -