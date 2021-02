Congo, ecco perché il convoglio era senza scorta: autorizzato dal governo locale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Viaggiava senza scorta il convoglio nel quale vi erano l’ambasciatore italiano, Luca Attisani, il carabiniere del 13º Reggimento, Vittorio Iacovacci, e il loro autista ammazzati durante un tentativo di rapimento da quelli che si ritiene possano essere ribelli utsi. Il governo locale, secondo quanto raccontanti fonti dell’intelligence all’Adnkronos, aveva autorizzato il movimento senza scorta del convoglio del World Food Program di cui faceva parte l’ambasciatore italiano a Kinshasa, attaccato nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo. Il convoglio “stava recandosi da Goma a visitare il programma di distribuzione di cibo nelle scuole del Wfp a Rutshuru“, rivela l’agenzia dell’Onu in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Viaggiavailnel quale vi erano l’ambasciatore italiano, Luca Attisani, il carabiniere del 13º Reggimento, Vittorio Iacovacci, e il loro autista ammazzati durante un tentativo di rapimento da quelli che si ritiene possano essere ribelli utsi. Il, secondo quanto raccontanti fonti dell’intelligence all’Adnkronos, avevail movimentodeldel World Food Program di cui faceva parte l’ambasciatore italiano a Kinshasa, attaccato nella parte orientale della Repubblica democratica del. Il“stava recandosi da Goma a visitare il programma di distribuzione di cibo nelle scuole del Wfp a Rutshuru“, rivela l’agenzia dell’Onu in ...

