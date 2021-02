Congo, Di Maio: “Oggi lo Stato piange la perdita di due suoi figli esemplari. Due servitori dello Stato strappati con violenza nell’adempimento del loro dovere” (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Ho appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte Oggi del nostro Ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo e di un militare dell’Arma dei Carabinieri. Due servitori dello Stato che ci sono stati strappati con violenza nell’adempimento del loro dovere”. E’ quanto afferma in una nota il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, commentando l’attacco avvenuto in Congo dove ha perso la vita l’Ambasciatore italiano, Luca Attanasio, e il carabiniere, Vittorio Iacovacci, che si trovava con lui. “Non sono ancora note le circostanze di questo brutale attacco – aggiunge l’esponente dell’Esecutivo – e nessuno sforzo verrà risparmiato per fare luce su quanto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Ho appreso con grande sgomento e immenso dolore della mortedel nostro Ambasciatore nella Repubblica Democratica dele di un militare dell’Arma dei Carabinieri. Dueche ci sono staticondel”. E’ quanto afferma in una nota il ministro degli Esteri Luigi Di, commentando l’attacco avvenuto indove ha perso la vita l’Ambasciatore italiano, Luca Attanasio, e il carabiniere, Vittorio Iacovacci, che si trovava con lui. “Non sono ancora note le circostanze di questo brutale attacco – aggiunge l’esponente dell’Esecutivo – e nessuno sforzo verrà risparmiato per fare luce su quanto ...

Adnkronos : #Congo, @luigidimaio: 'Ogni sforzo per fare luce su morte #ambasciatore italiano' - paterno_carlo : Ambasciatore e carabiniere uccisi, Di Maio: siamo al lavoro per riportare le salme in Italia… - GianniJot : Attentato in Congo: Di maio arrestati 10 militari e 10 diplomatici Congolesi - Paolo24990399 : Il Congo ci ammazza il nostro ambasciatore compiendo un atto di guerra nei confronti dell’Italia! Di Maio questi bastardi la devono pagare!! - Ronnie09522647 : RT @MoManjii: Spiegate a Of Maio che è successo qualcosa di grave e, soprattutto, ditegli dove si trova il Congo! -