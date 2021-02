Confermato il film di Luther, Idris Elba annuncia l’inizio delle riprese (Di lunedì 22 febbraio 2021) Idris Elba ha fornito un importante aggiornamento sul film di Luther, confermando che non solo il progetto è vivo e vegeto ma sta anche per entrare in produzione: l’attore ha dichiarato che le riprese inizieranno quest’anno, dunque è lecito ipotizzare una sua uscita nel 2022. Durante un’apparizione via Zoom a The All-New Capital Weekender, l’attore ha rivelato che presto inizierà a girare il film di Luther, sequel della fortunata serie poliziesca della BBC, in onda in Italia su FoxCrime e Rai2 prima di entrare nel catalogo Netflix. Quando gli è stato chiesto che programmi avesse per questo 2021, l’attore ha risposto che continuerà a fare musica, ma ha anche aggiunto: “Per le persone che amano i miei film ed altre cose, ascoltate, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021)ha fornito un importante aggiornamento suldi, confermando che non solo il progetto è vivo e vegeto ma sta anche per entrare in produzione: l’attore ha dichiarato che leinizieranno quest’anno, dunque è lecito ipotizzare una sua uscita nel 2022. Durante un’apparizione via Zoom a The All-New Capital Weekender, l’attore ha rivelato che presto inizierà a girare ildi, sequel della fortunata serie poliziesca della BBC, in onda in Italia su FoxCrime e Rai2 prima di entrare nel catalogo Netflix. Quando gli è stato chiesto che programmi avesse per questo 2021, l’attore ha risposto che continuerà a fare musica, ma ha anche aggiunto: “Per le persone che amano i mieied altre cose, ascoltate, ...

