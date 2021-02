Conferenza stampa Immobile: «Non vediamo l’ora di affrontare il Bayern, ce lo siamo meritati» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Conferenza stampa Immobile: il giocatore biancoceleste parla alla vigilia di Lazio Bayern Monaco di Champions League Alla vigilia di Lazio Bayern Monaco, ad affiancare Simone Inzaghi in Conferenza stampa c’è Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste presenta la sfida di Champions League contro i bavaresi, valida per l’andata degli ottavi. CONSIGLIO AD ACERBI PER LEWANDOWSKI – «Non gli devo dare nessun consiglio, l’ha marcato in Polonia-Italia. È uno difensori più forti in circolazione quindi non ha bisogno di nessun mio consiglio, darà il massimo come sempre». CERIMONIA SCARPA D’ORO – «Non lo so quando me la daranno, ovviamente non vedo l’ora. È stata tanto sudata, non smetterò mai di ringraziare lui, lo staff e i compagni: è stata una ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021): il giocatore biancoceleste parla alla vigilia di LazioMonaco di Champions League Alla vigilia di LazioMonaco, ad affiancare Simone Inzaghi inc’è Ciro. Il bomber biancoceleste presenta la sfida di Champions League contro i bavaresi, valida per l’andata degli ottavi. CONSIGLIO AD ACERBI PER LEWANDOWSKI – «Non gli devo dare nessun consiglio, l’ha marcato in Polonia-Italia. È uno difensori più forti in circolazione quindi non ha bisogno di nessun mio consiglio, darà il massimo come sempre». CERIMONIA SCARPA D’ORO – «Non lo so quando me la daranno, ovviamente non vedo. È stata tanto sudata, non smetterò mai di ringraziare lui, lo staff e i compagni: è stata una ...

juventusfc : «C?????????????????? ???? ??????????????» I commenti e le indicazioni di Mister @Pirlo_official verso #JuveCrotone sono qui ??… - acmilan : Il Derby è ormai alle porte: segui la conferenza stampa del Mister alla vigilia di #MilanInter ??… - TuttoMercatoWeb : ??#Cagliari, il nuovo tecnico #Semplici è arrivato in città ?? 'Stasera la conferenza stampa di presentazione' - sportli26181512 : Immobile avvisa il Bayern: 'Lazio carica e motivata': L'attaccante in conferenza stampa ha detto la sua sul match c… - GoalItalia : Inzaghi in conferenza stampa prima di #LazioBayern: 'Vogliamo restare aggrappati alla qualificazione' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Lazio, Inzaghi: 'Questa gara è una ciliegina sulla torta'. Immobile: 'Orgogliosi del nostro percorso' Commenta per primo Dopo la conferenza del collega del Bayern Monaco , Flick , è andata in scena la conferenza stampa di Simone Inzaghi e Ciro Immobile . Ecco come si sono espressi l'allenatore e l'attaccante della Lazio . LE PAROLE DI INZAGHI: Che emozione sarà giocare questa partita? 'Sarà una ...

Inzaghi: 'Bayern squadra top. Ecco come ce la vogliamo giocare' ROMA - È la vigilia del match dei match: Lazio - Bayern Monaco. L'andata degli ottavi di Champions League vede i biancocelesti sfidare la corazzata tedesca . In conferenza stampa, il tecnico Simone Inzaghi ha presentato la gara: "Sarà una bellissima emozione. E anche il coronamento di questi cinque anni di lavoro con questo gruppo meraviglioso. Sappiamo il ...

Semplici arrivato a Cagliari: "Stasera la conferenza stampa" L'Unione Sarda Marquez-Honda: «La mia priorità è tornare in sella. Ma non so quando» Il recupero va bene. I dottori sono fiduciosi, ma non so quando sarò pronto — ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione del Team Honda Repsol —. La cosa più importante è che ogni settimana ...

Inzaghi: «Il Bayern è quasi ingiocabile, ma noi cercheremo di fare il massimo come sempre» Inzaghi in conferenza stampa: "Il Bayern è quasi ingiocabile, ma noi cercheremo di fare il massimo come sempre" ...

Commenta per primo Dopo ladel collega del Bayern Monaco , Flick , è andata in scena ladi Simone Inzaghi e Ciro Immobile . Ecco come si sono espressi l'allenatore e l'attaccante della Lazio . LE PAROLE DI INZAGHI: Che emozione sarà giocare questa partita? 'Sarà una ...ROMA - È la vigilia del match dei match: Lazio - Bayern Monaco. L'andata degli ottavi di Champions League vede i biancocelesti sfidare la corazzata tedesca . In, il tecnico Simone Inzaghi ha presentato la gara: "Sarà una bellissima emozione. E anche il coronamento di questi cinque anni di lavoro con questo gruppo meraviglioso. Sappiamo il ...Il recupero va bene. I dottori sono fiduciosi, ma non so quando sarò pronto — ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione del Team Honda Repsol —. La cosa più importante è che ogni settimana ...Inzaghi in conferenza stampa: "Il Bayern è quasi ingiocabile, ma noi cercheremo di fare il massimo come sempre" ...