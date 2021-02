Conferenza stampa Flick: «Gara importante, mi aspetto una squadra motivata» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Conferenza stampa Flick: l’allenatore del Bayern Monaco parla alla vigilia della sfida contro la Lazio in Champions League Torna la Champions League. Martedì sera la Lazio ospita il Bayern Monaco per l’andata degli ottavi: appuntamento all’Olimpico alle ore 21.00. Alla vigilia del match, Flick interviene in Conferenza stampa. LEGGI LA Conferenza COMPLETA SU LAZIONEWS24 LA Gara – «Non sono uno che cerca scuse. Dobbiamo analizzare le partite. Il primo tempo contro Bielefeld e Francoforte non è stato buono, possiamo essere soddisfatti del secondo tempo. È vero, quando inizia la Champions League, dovremmo al top della forma lì. Nelle ultime settimane abbiamo avuto un carico molto pesante con molte partite. Ma guardo avanti positivamente. Adesso abbiamo una ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021): l’allenatore del Bayern Monaco parla alla vigilia della sfida contro la Lazio in Champions League Torna la Champions League. Martedì sera la Lazio ospita il Bayern Monaco per l’andata degli ottavi: appuntamento all’Olimpico alle ore 21.00. Alla vigilia del match,interviene in. LEGGI LACOMPLETA SU LAZIONEWS24 LA– «Non sono uno che cerca scuse. Dobbiamo analizzare le partite. Il primo tempo contro Bielefeld e Francoforte non è stato buono, possiamo essere soddisfatti del secondo tempo. È vero, quando inizia la Champions League, dovremmo al top della forma lì. Nelle ultime settimane abbiamo avuto un carico molto pesante con molte partite. Ma guardo avanti positivamente. Adesso abbiamo una ...

